Polonya’da savaş uçağı düştü, pilot kurtuldu

Polonya'nın Mazıvia vilayetinde MİG-29 tipi bir savaş uçağı düşerken, pilot kendini kokpitten fırlatarak kurtuldu.

Polonya'da RMF FM radyosundan yapılan açıklamaya göre, MİG-29 tipi bir savaş uçağı Mazıvia vilayetinde düştü. Uçağın pilotu kokpitten kendini fırlatarak kurtuldu.

Kaynak: İHA