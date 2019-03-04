İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Polonya’da savaş uçağı düştü, pilot kurtuldu

Polonya’da savaş uçağı düştü, pilot kurtuldu

Polonya'nın Mazıvia vilayetinde MİG-29 tipi bir savaş uçağı düşerken, pilot kendini kokpitten fırlatarak kurtuldu.

Polonya’da savaş uçağı düştü, pilot kurtuldu

Polonya'nın Mazıvia vilayetinde MİG-29 tipi bir savaş uçağı düşerken, pilot kendini kokpitten fırlatarak kurtuldu.

Polonya'da RMF FM radyosundan yapılan açıklamaya göre, MİG-29 tipi bir savaş uçağı Mazıvia vilayetinde düştü. Uçağın pilotu kokpitten kendini fırlatarak kurtuldu.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.