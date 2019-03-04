Polonya’da savaş uçağı düştü, pilot kurtuldu
Polonya'nın Mazıvia vilayetinde MİG-29 tipi bir savaş uçağı düşerken, pilot kendini kokpitten fırlatarak kurtuldu.
Polonya'nın Mazıvia vilayetinde MİG-29 tipi bir savaş uçağı düşerken, pilot kendini kokpitten fırlatarak kurtuldu.
Polonya'da RMF FM radyosundan yapılan açıklamaya göre, MİG-29 tipi bir savaş uçağı Mazıvia vilayetinde düştü. Uçağın pilotu kokpitten kendini fırlatarak kurtuldu.
Kaynak: İHA
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