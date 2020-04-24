Polonya’daki milli park yangını kontrol altına alındı

Polonya'nın en büyük milli parkı Biebrza Milli Parkı'nda çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangında şimdiye kadar 6 hektar alan zarar gördü.

Polonya'nın en büyük milli parkı Biebrza Milli Parkı'nda Pazar akşamından bu yana devam eden yangın kontrol altına alındı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Biebrza Milli Parkı'ndaki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Günlerdir canla başla çalışan ekiplerin yangının yayılmasını durdurduğunu ifade eden Duda, yangından zarar gören alanın ilk tahminlerin aksine 8 hektar değil, 6 hektar kadar olduğunu ifade etti.

Öte yandan 500 kişilik ekibin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, drone'lar ve helikopterler yardımıyla bölgedeki durum izleniyor.

Alevlerin yüksekliği 3 metreyi bulmuştu

Ülkedeki 23 milli parktan en büyüğü olan Biebrza Milli Parkı'nda Pazar akşamı başlayan yangın kuraklık ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmıştı. Ülkedeki kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşüklüğü, parktaki kamış, sazlık, çalı gibi gibi bitkilerin kuru olması yangının gittikçe yayılmasını sağlamıştı. İtfaiye ekipleri ilk günden beri yangına müdahale etmeye çalışırken park yüzeyinin büyük bölümünün bataklık ve turbalık olması da onlarca noktada devam eden yangının kontrol altına alınmasını güçleştirmişti. Polonya İtfaiyesi Basın Sözcüsü Krzysztof Batorski park yüzeyinin elverişsizliği dolayısıyla yanmakta olan bölgelere yangın söndürme araçlarının intikal edemediğini, pek çok yerde itfaiye erlerinin ellerinde teçhizatlarla 3-4 kilometre yürüyerek yangının bulunduğu noktalara ulaşmaya çalıştığını aktarmıştı. Alevlerin yer yer 3 metreyi bulduğu yangında yangın söndürme uçaklarının yanı sıra Polonya askerinin de görev aldığı belirtilmişti.

Kaynak: İHA