Polonya'dan ilk kez Kayseri'ye direkt uçak seferi gerçekleşti

POLONYA'dan ilk defa Kayseri'ye direkt uçuşla gelen 189 turist, güllerle karşılandı. Polonyalı turistler yılbaşını Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te geçirecek.

Türkiye'nin en büyük ve gelişmiş kış sporları ve turizm merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, birçok ülkeden Kayseri'ye direkt charter seferleri ile kayağa gelen binlerce yabancı turistin global buluşma yeri haline geldi. Geçen yıl Rusya'dan başlayan charter seferlerine bu yıl ki kayak sezonunda Polonya'da eklendi. Kentte her hafta Polonya'dan kafile geleceği ifade edildi.

Polonya'nın başkenti Varşova'dan havalanan uçak 189 yolcu ile birlikte Erkilet Havaalanı'na iniş yaptı. Havaalanında karşılama programı düzenlendi. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve çok sayıda kişi katıldı. Dış Hatlar Terminali Gelen Yolcu kapısında güllerle bekleyen çocuklar Polonyalı turistleri "Witamy" ve "Hoş geldiniz" yazılı dövizlerle karşıladı. Türk ve Polonya bayrakları eşliğinde kapıdan geçen kayakseverler, kokteyl programının ardından konaklayacakları otellere hareket etti.

'ERCİYES POZİTİF BİR İMAJ BIRAKTI'

Kayak sezonunda 3 farklı ülkeden uçak seferleri olacağını dile getiren Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Erciyes Master Planı artık şehrimize çok somut faydalar sağlamaya başladı. Geçen yıl Rusya ile başladığımız direkt uçuşlar bu yıl Ukrayna ve Polonya'nın da eklenmesi sonrası 3 ülkeye çıkmış oldu. Geçen yıl gelen yabancı misafirlerimizin şehrimizden memnun ayrılmaları, hem kayak merkezi, hem şehrin merkezindeki imkanlar hem de Kapadokya Bölgesi'ndeki imkanlardan faydalanmaları nedeniyle pozitif bir imaj oldu. Bu yıl da hem Rusya hem de Ukrayna ve Polonya'dan da her hafta Cuma günü misafirlerimiz gelecek. 1 hafta boyunca burada kalacaklar ardından tekrar ülkelerine dönecekler. Şehrimizde sezon boyunca haftalık paketler halinde yabancı turistler görmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

'KAYSERİ, GLOBAL BİR TATİL BÖLGESİ OLACAK'

Kayseri ve civarının ilerleyen yıllarda önemli bir turistik merkez konumuna geleceğini de sözlerine ekleyen Başkan Cıngı, "Kapadokya Bölgesi ve Erciyes'in avantajları şehrimizi ve bölgemizi çok ciddi bir şekilde global bir tatil bölgesi haline getirecektir. Sanıyorum bir kaç sene sonra bir sürü yabancı uçak ve turisti şehrimizde misafir etme olanağı bulacağız. Bu da Kayseri'ye sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda Kayseri marka ve imajının da ulusal çapta tanınmasını sağlayacak ve şehrimize çok ciddi katkıları olacak" şeklinde konuştu.

Geçmiş yıllardaki rekorları egale etmeyi düşündüklerini de belirten Cıngı, "İnsanların buradan memnun ayrılıp, diğer kitlelere de bunu anlatması Erciyes'in şöhretine şöhret katıyor. Erciyes'in konumu itibariyle bir çok avantajı oluyor. İnşallah bu sene de sezonu şehir olarak yüzümüz gülerek kapatacağız" dedi.

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DHA