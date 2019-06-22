Polonyalı ailenin yürüyüş planı hastanede bitti

Antalya'nın Kemer ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yapan Polonyalı kadın turist yürüyüşe çıktığı Çalıştepe'de düşerek yaralandı. Ayağında kırıklar olduğu belirlenen turist yaklaşık 1 saat süren bir çalışma ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Agnieszka Tylinska (44) Eşi Maciej Tylinski (45), çocukları ve bir yakınlarının da içinde bulunduğu grup, rehber eşliğinde Çalıştepe'deki yürüyüş parkurunu izleyerek Kemer merkezinden Kiriş Mahallesi'ne ulaşmak istedi. Grup yola çıktıktan bir süre sonra Agnieszka Tylinska ayağı kayarak kayalıklardan düştü. Ayağından yaralanan Tylinska'nın kurtarılması için Antalya Büyükşehir İtfaiyesi Kemer Acil Kurtarma, 112 Acil Servis Sağlık ve Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Kazazede grubun izlediği yoldan ilerleyen kurtarma ekibi, yarım saat sonra olay yerine ulaştı. Burada Agnieszka Tylinska'ya ilk müdahale yapılıp kırığın bulunduğu bacak sabitlendikten sonra kazazede turist sedyeyle tepeden indirildi.

Tylinska, Kemer'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA