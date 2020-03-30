Polonyalı doktorlar, İtalyan meslektaşlarına yardıma gitti

Polonyalı sağlık ekibi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İtalyan meslektaşlarına yardım için İtalya'nın Lombardia bölgesine gitti.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da her geçen gün etkisini arttırıyor. Dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en çok olduğu İtalya'da ise sağlık sistemi çöktü. Polonyalı 15 kişilik sağlık ekibi İtalyan meslektaşlarına bu zor süreçte destek ve yardımcı olmak amacıyla İtalya'nın Lombardia bölgesine gitti. Sağlık ekibi İtalya'da korona virüs salgınının merkezi konumlarından biri olan Brescia kentindeki sahra hastanesinde 10 gün süre ile görev yapacak. Polonyalı sağlık ekibi, 7'si doktor, 8'i paramedikten olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Polonya Uluslararası Yardım Merkezi Başkanı Wojciech Wilk, "Bu Avrupa dayanışması kapsamında Polonya toplumunun yardımı. Umut ediyoruz ki Polonyalı sağlıkçıların varlığı İtalyan meslektaşlarının yükünü biraz olsun hafifletir, haftalar süren yoğun çalışma temposunun ardından biraz olsun istirahat edip, uyuyabilirler" açıklamasında bulundu. Polonyalı sağlık ekibi, 9 Nisan tarihinde Polonya'ya dönecek.

İtalyan Doktorlar Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ise 6 bin 500 sağlık çalışanının korona virüs testinin pozitif çıktığı aktarılırken, bu sayının sağlık personelinin yüzde 9'una tekabül ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA