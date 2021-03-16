Gani isminin anlamı nedir, Gani ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Myanmar (Burma)'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Myanmar (Burma)'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Mozambik'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Mozambik'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Moritanya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Moritanya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Montserrat'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Montserrat'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?İSKİ barajların son durumunu açıkladı!Monako'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Monako'nunHaritadaki yeri, Konumu Nedir?Halepçe Katliamı elma kokusu nedir?Moldova'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Moldova'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Moğolistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Moğolistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Polonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Polonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Polonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Polonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Polonya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Polonya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Polonya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Polonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Polonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Polonya, resmî adıyla Polonya Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da bulunan bir ülke. Komşuları, batıda Almanya, güneybatıda Çek Cumhuriyeti, güneyde Slovakya, kuzeydoğuda Rusya ve Litvanya, doğuda Belarus, güneydoğuda Ukrayna ve kuzeyde Baltık Denizi'dir.

Polonya'nın Başkenti?

“Varşova” şehri Polonya'nın başkentidir.

Polonya'nın Para Birimi Nedir?

“Polonya Zlotisi” Polonya'nın para birimidir.

Polonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Polonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Polonya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Polonya'nın telefon alan kodu : + 48

Polonya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Polonya

Polonya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Varşova

Polonya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Poland

Polonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Polonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Polonya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Warsaw

Polonya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Warszawa

Polonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Polonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Polonya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Polska

Polonya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Lehçe

Polonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Polonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Polonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT