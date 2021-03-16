Polonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Polonya'nın Bayrağı Nasıldır?

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Polonya, resmî adıyla Polonya Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da bulunan bir ülke. Komşuları, batıda Almanya, güneybatıda Çek Cumhuriyeti, güneyde Slovakya, kuzeydoğuda Rusya ve Litvanya, doğuda Belarus, güneydoğuda Ukrayna ve kuzeyde Baltık Denizi'dir. Polonya'nın Başkenti? “Varşova” şehri Polonya'nın başkentidir. Polonya'nın Para Birimi Nedir? “Polonya Zlotisi” Polonya'nın para birimidir. Polonya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Polonya'nın telefon alan kodu : + 48 Polonya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu Polonya Polonya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu Varşova Polonya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu Poland Polonya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu Warsaw Polonya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu Warszawa Polonya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi Polska Polonya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler Lehçe Polonya'nın Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir