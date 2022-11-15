Polonya'ya 2 füze atıldı, Üçüncü Dünya savaşımı başlıyor?

Rusya, Ukrayna arasında devem eden savaş Polonya topraklarına 2 füzenin düşmesi ve füzelerin Rusya tarafından atıldığına ilgili iddialar daha önceleri de konuşulan savaşın başka ülkelere sıçramasıyla birlikte üçüncü dünya savaşımı başlıyor diye endişe etmeye başlandı.

Yaşanan bu şok edici olay karşısdnda Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı. Toplantının konusuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarının ardından Polonya harekete geçti. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Rusya'nın bugün Ukrayna'nın çeşitli kentlerine düzenlediği füze saldırıları üzerine Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Ulusal Güvenlik ve Savunma İşlerinden Sorumlu Bakanlar Kurulu Komitesi üyelerini toplantıya çağırdığını bildirdi. Toplantının Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile istişarenin ardından düzenlendiğini belirten Müller, toplantının konusu hakkında şu an için bir bilgi veremeyeceğini, mümkün olması durumunda ilerleyen saatlerde kamuoyunu bilgilendirebileceklerini söyledi.

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Müller, medyadan hükümet cephesinden herhangi bir açıklama gelinceye kadar teyit edilmemiş hiçbir bilgiye itibar etmemelerini istedi.

Polonya'ya Rus füzesi düştüğü iddiası

Polonya medyasında yer alan haberlerde, Ukrayna sınırına yakın bir bölgede bulunan Przewodow köyünde şiddetli bir patlama yaşandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. ABD'li istihbarat yetkilisine dayandırılan bazı haberlerde ise, patlamanın kaynağının Rus füzesi olduğu iddia edildi. Polonya hükümeti henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı.

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Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın olan bir itfaiyede memur olan Lukasz Kucy, "İtfaiyeciler olay yerinde, ne olduğu belli değil" dedi.

RUSYADAN AŞIKLAMA GELDİ

Polonya'ya düşen füzelerin nerden atıldığı tartışılırken gözler füzelerin Rusya tarafından atılmış olunabileciğ yönündeki açıklamalara, Rus, yetkilerden yapılan açıklamada füzelerin Rusya'ya ait olmadığını dair açıklaması, olayı daha da karmaşık bir hal almasına neden oldu.

NATO DEVREYE GİRERMİ?

Rusya'nın bir NATO üyesi olan Paolonya'ya füze attığı kesinleşirse NATO'nun 5. madde gereği üye ülkeye yapılan herhangi bir saldır tüm NATO üyelerine yapılmış sayılır derse, o zaman tüm NATO ülkelerinin Rusya'ya karşılık vermesiyle savaşın daha da genişleyeceği ve üçüncü dünya savaşının başlaması anlamına geleceği belirtiliyor.