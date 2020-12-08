Polis Akademisi Başkanlığı bünyesine 8 bin polis alımı yapacak. 27. dönem polis alımları 8-21 Aralık tarihlerinde yapılıyor. Akademinin resmi internet sitesinde ilan edilen duyuruya göre 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 460 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu alınacak. Başvurular için siteye yönelen adayların karşısına beyan adres yazısı çıktı. Adaylar POMEM beyan adres nedir? Beyan adres ne demek? sorularının yanıtlarını arıyor.

POMEM BEYAN ADRES NEDİR?

Başvuruda bulunan adaylardan bazıları internet sitelerinde şu sıkıntılarını dile getirdi;

-Paem başvurusu sırasında adres bilgileri yerinde 'beyan adres' diye bir başlık var. Buraya ne yazılmalı?

-İkametiniz ayrı bulunduğunuz ayrı yer ise bulunduğunuz yerin beyanı olarak biliyorum. Galiba böyle

-Yarın birgun başvurduğunuz kurum tarafından size herhangi bir dilekçe veya posta yoluyla bir bildirim gelecekse bunu hangi adrese yapması gerekiyorsa yani siz nerede yaşıyorsanız. Kiminin ikameti yasadigi yerden farklı oluyor çünkü.

-İkametgah adresimde yaşıyorum ama karşıma böyle bir şey çıktı aynı adresi yazıyorum olmuyor. Ne istiyor anlamadım

- Benim başvurumda oldu ikisine de aynı adresi girdim ama şu an Pa'nın sayfası sorunlu yarın deneyin

Vatandaşlar, mülakat veya başka işlemler için ikametgaha göre mi yoksa beyan edecekleri adrese göre mi çağırılacaklarını merak ediyor. Beyan, 'bildirme söyleme' demektir.

Edinilen bilgiye göre kesin olmamakla birlikte mülakatlarda ikamet adresine göre çağırılacaklar.

BEYAN ADRES NE DEMEK?

Ön başvurularda adaylardan 'beyan adres' istenmektedir. Ön başvuruların ardından adaylar sınavlar için çağırılacak. Beyan adres şu anda bulunduğunuz konumu gösteren adrestir. Bazı vatandaşların ikametlerinde yazan adres ile bulundukları adres farklı olabiliyor.

Beyan edeceğiniz adres, daha sonraki işlemlerde sistemde gözükecek adrestir.

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