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POMEM fiziki yeterlilik parkuru ne zaman 2021? POMEM sözlü mülakat hangi tarihte 2021 yapılacak?

Ön sağlık kontrollerinden başarılı şekilde geçen adaylar bu kez POMEM fiziki yeterlilik parkuru ve sözlü mülakat için bekleyişte. Peki POMEM fiziki yeterlilik parkuru ne zaman 2021? POMEM sözlü mülakat hangi tarihte 2021 yapılacak? Giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...

POMEM fiziki yeterlilik parkuru ne zaman 2021? POMEM sözlü mülakat hangi tarihte 2021 yapılacak?

Binlerce kişi polis olabilmek için 2021 yılı POMEM ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik parkuru ve sözlü mülakattan geçecek. Başarılı olanlar Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamladıktan sonra atanacak ve mesleklerine başlayacak. Ön sağlık kontrolleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sırada fiziki yeterlilik parkuru ve sözlü mülakat var. Peki POMEM fiziki yeterlilik parkuru ne zaman 2021? POMEM sözlü mülakat hangi tarihte 2021 yapılacak?

POMEM FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU NE ZAMAN 2021?

POMEM fiziki yeterlilik parkuru ve sözlü mülakat aynı tarihte yapılacak. Ancak parkur günü ve sözlü mülakat tarihi henüz açıklanmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir. 

 27 Dönem POMEM Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacak.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

POMEM sözlü mülakat için bekleyiş devam ediyor. Mülakatın yapılacağı tarih henüz duyurulmadı. Öte yandan adaylar katılacağı fiziki yeterlilik parkuru ve sözlü mülakat için giriş yerleri de henüz açıklanmadı. 

Mülakatta adayın başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekmektedir. 

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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