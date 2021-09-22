Açılımı Polis Meslek Eğitim Merkezleri olan POMEM'de polis memur yetiştirmek üzere eğitim verilmektedir. 2021 yılı 27. dönem mülakatlarının yapılmasının ve ön sağlık mülakatlarının tamamlanmasının ardından adayların gündeminde sonuçların ne zaman açıklanacağı var. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından mülakatı geçmeleri şartı ile POMEM'de eğitim görecek. Peki, POMEM mülakat sonuçları 2021 | POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

27. dönem POMEM mülakat sonuçları için Polis Akademisi henüz bir açıklama yapmadı.Mülakat sonuçlarının eylül sonu gibi açıklanacağı tahmin ediliyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylara özel olarak posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

POMEM'DE HANGİ DERSLER VAR?

POMEM ders içerikleri şöyle;

Adli Mevzuat ve Suç Soruşturmaları Bilgisi

Adli Mevzuat Bilgisi dersinde, Emniyet Teşkilatına yönetici yetiştiren Polis Amirleri Eğitimi Merkezindeki öğrencilere hukukun tanımı, kaynakları, hukukla ilgili ön bilgiler vermek, meslekleri ile ilgili adli konularda genel bilgiler sunmak, savcı ile kolluk arasındaki ilişkileri, şüpheli, mağdur, müdafi konumundaki kişilerin hakları ve yargılama hukuku hakkında genel bilgiler vermek, kollun adli faaliyetleri ile ilgili genel bilgiler vermek, temel bazı kanunlarla tanıştırmak, suç kavramının maddi ve manevi unsurları, ceza hukuku ile ilgili genel ilkeler, polisin en fazla karşılaştığı suç tiplerinin neler olduğu, bunların kapsamı ve sınırları ile ilgili genel bilgiler sunmak, görsel yayınlar ve kayıtlara geçmiş uygulamalar ile desteklenerek aktarılacaktır.

Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri Eğiticiliği

Polis Müdahale Yöntem Ve Teknikleri Dersinde ilk olarak; polisin orantılı güç kullanma zor kullanma ve silah kullanma yetkisi çerçevesinde kendisine yetki veren kanunların öğretilmesi, polis amir ve memurlarının vatandaşla, suçlu veya zanlı ile karşılaştıklarındaki hal ve hareketlerinden, suçluların Merkeze davet edilmesi, zor kullanarak taşınması, taşıma esnasında meydana gelebilecek sorunlara müdahale, gerekli durumlarda kelepçelenmesi ve aranmasının ne şekilde yapılacağını öğretir. Asayişe müessir sopalı, bıçaklı ve silahlı eylemlerde ki risk düzeyleri ve alacağı pozisyonlar ve müdahale teknikleri öğretilir. Toplumsal olaylarda kullanılacak olan cop ve spreyin kapsamı ve kullanma şekilleri uyulmalı olarak gösterilir. Araç durdurma kontrol ve kapan atma eğitim yanında kapalı alan uygulamaları yaptırılmakta üç hoca eşliğinde öğretilen konularak devamlı tekrar ettirilerek kişiye alışkanlık kazadurmayı amaçlamaktadır.

Silah ve Taktik Atış

Eğitim Dönemi sonunda bu dersi bitiren öğrenciler;

➢ Ateşli silahlar ve atış ile ilgili genel emniyet kurallarını bilir, uygular, astlarına da bunları aktarma ve uygulatma kabiliyetini kazanır.

➢ Silahları tanır, sınıflandırabilir. Değişik görünümdeki silahları tanır, özelliklerini kavrar.

➢ Silahlarla ilgili kanuni düzenlemeleri, görev esnasında silah taşıma ve kullanma yetkisini öğrenir.

➢ Mevcut silah ruhsatlarını tanıyarak mevzuatına hâkim olur. Gerektiğinde işlem yapabilecek bilgiyi kavrar.

➢ Silahların mekanik ve çalışma sistemlerini, tertibatlarını öğrenir.

➢ Silahlarda kullanılan fişekleri, yapılarını, özelliklerini ve hangi silahlarda kullanıldığını anlayabilecek seviyeye gelir.

➢ Silahlarda bulunan tertibatları ve nasıl çalıştıklarını öğrenir ve ilerde görevde kullanacağı silahların söküm ve takımını, basit temizlik ve bakımlarını yapabilir.

➢ Silah kullanımı ile ilgili yasal dayanaklarını bilir.

➢ Emniyet Teşkilatında kullanılan silahları söküp takabilir. Basit arızalarını giderebilir bakımlarını yapabilir sorumluğundaki görevlilerin görevde kullandıkları silahların bakımlı ve göreve uygun olup olmadığını anlayabilir kontrol edebilir. Görev esnasında kullanacağı silahlarda oluşabilecek arızaları tespit ve giderme yetisine sahip olur.

➢ Patlayıcı maddeler ve bombalar, bombalı saldırılar, bomba olaylarında olay yerine müdahale, bomba araması ve bu saldırılara karşı tedbir harekât tarzlarını öğrenir uygulayabilecek hale gelir.

➢ Genel olarak kimyasal silahlar hakkında bilgi sahibi olur, Emniyet birimlerince kullanılan göz yaşartıcı gazları, bu silahların kullanımındaki yasal dayanakları, bu silahların kullanımındaki dikkat edilmesi gereken hususları, bu tür gazları ve kullanıldıkları silahları öğrenir.

➢ Emniyet Teşkilatında kullanılan silahları güvenli bir şekilde kullanma becerisine sahip olur, bu silahların teknik özelliklerini ve çalışma sistemlerini bilir.

➢ Emniyet Teşkilatının kullandığı koruyucu giysileri ve teçhizatlarının özelliklerini bilir.

➢ Emniyet Teşkilatında kullanılan gaz silahlarının çeşitlerini nasıl kullanıldıklarını hangi durumlarda kullanıldıklarını ve bunlara maruz kalındığında yapılması gerekenleri bilir.

➢ Ateşli silahlar ile ilgili emniyet kurallarının önemini öğrenir uyar Sorumluluğunda olacak görevlilerinde bu kurallara riayet etmelerini sağlatacak ve bu tedbirleri kontrol edecek bilgi ve beceriye sahip olur.

➢ İnsanların yaşama özgürlüğü kapsamında, silahla ilgili güvenlik tedbirlerine her koşulda uyar.

➢ Gerektiğinde silahını güvenli ve verimli kullanabilir.

➢ Eğitim- öğretim dönemi sonunda Silah ve Taktik Atış dersinde başarılı olan ve eğitimlerini tamamlayan PAEM öğrencileri, “Polis Temel Atış Eğitimi Kursu” nu almış sayılır, Polis Akademisi tarafından sertifikalandırılır. Atış eğitimlerinde atış destek ekibinde nezaretçi olarak görev yapabilir.

Temel Polislik I

Temel Polislik I dersinde amir adayı olan öğrencilerimize uygulamada karşılaşabilecek ve süreklilik gösteren Toplumsal Olaylara Müdahale Esasları, Yönetimi ile Arama, El Koyma vb. konularda yetkilerinin dayandığı mevzuat içeriğine girilerek bilgilendirmek amaçlanmıştır. Polisin Yetkilerinin genel değerlendirmesi yapılmıştır. Mesleki Teknik Yazışma konusunda ise; 02.02.2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ in öğrencilerimiz tarafından tam olarak anlaşılması ve öğrenilmesinin sağlanması ile resmi yazı türlerinin (kurum içi ve diğer kurumlarla resmi yazışmalar, dilekçe, rapor, tutanak vb.) uygulamalı olarak pekiştirilerek teşkilatımız içerisinde hâlihazırda kullanılmakta olan Pol-net sistemi üzerinden ne şekilde alınıp işleme konduğu ve hazırlanan resmi yazıların nasıl gönderildiği ile dosyalanması hususlarının kavranması amaçlanmaktadır.

Temel Polislik II

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Protokol Bilgisi konularında; Emniyet Teşkilatında yönetici kadrosu adaylarının yürütecekleri yöneticilik faaliyetlerindeki kurum içi, kurum dışı ve kurumlar arası ilişkilerinde yararlanacakları, yönetimin ve iletişimin temel konularını ve uygulama yöntemlerini inceleme, anlama ve öğrenme imkânı bulacaklardır. Kurumsal yönetimde başarının sağlanması için birbiriyle iç içe olan ve birbiriyle sürekli iletişim halinde bulunan konu başlıkları değerlendirilerek hazırlanan müfredatta, özellikle uygulamaya yönelik ve sorun çözme odaklı alan çalışmalarında karşılaşılan olay ve durumlar esas alınmıştır. Ayrıca Kamu Yönetiminde uygulanan protokol ve protokol kuralları ele alınacaktır.

Uygulamalı Polislik I

Türk Emniyet Teşkilatının idari yapısı, polis mevzuatı, polisin adli / idari görevleri, polisin yetkileri ve polislik uygulamaları teorik eğitimin yanı sıra, konusunda yetişmiş uzman personel desteği ile güncel polislik uygulamalarının tatbiki olarak eğitimi sağlanarak; Polis Teşkilatının temel polislik uygulamalarının öğretilmesi sağlanacaktır.

Uygulamalı Polislik II

Türk Emniyet Teşkilatının idari yapısı, polis mevzuatı, polisin adli / idari görevleri, polisin yetkileri ve polislik uygulamaları teorik eğitimin yanı sıra, konusunda yetişmiş uzman personel desteği ile güncel polislik uygulamalarının tatbiki olarak eğitimi sağlanarak; Polis Teşkilatının temel polislik uygulamalarının öğretilmesi sağlanacaktır.