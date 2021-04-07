27. Dönem POMEM parkuruna az bir süre kaldı. Ön sağlık kontrollerinden başarılı olan adaylar bu kez fiziksel sınav olan parkur sınavında ter dökecek.15 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen ön sağlık kontrolünden sonra fiziki parkur ve sözlü mülakat uygulanacak. Peki POMEM parkur yerleri ne zaman açıklanacak 2021? POMEM mülakat yerleri belli oldu mu 2021?

POMEM PARKUR YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLACAK 2021?

Ön sağlık kontrolü komisyonu üyelerinden “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilen adaylar fiziki yeterlilik sınavına girecek. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak gerekir. Başarılı olanlar ardından sözlü mülakata tabi tutulur.

Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr sayfasından duyurulacak. POMEM parkur yerleri henüz açıklanmadı.

POMEM MÜLAKAT YERLERİ BELLİ OLDU MU 2021?

Mülakatta adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirildikten sonra çıkan konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek.

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden değerlendirme yapılır. Adayın mülakattan geçebilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekiyor.