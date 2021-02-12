POMEM sınav giriş belgesi 27. dönem yayımlandı mı? 27. Dönem POMEM ön sağlık yerleri sorgulama ekranı

Geçtiğimiz Aralık ayında tamamlanan 27. dönem POMEM sınavı için başvuru sürecinin ardından binlerce kişi ön sağlığa girmek için merakla giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyordu. Sınava girerek polis olma hayali kuran binlerce aday için ön sağlık kontrolü sınav yerleri ile tarihleri hakkında bilgiler haberimizde...

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ 27. DÖNEM YAYIMLANDI MI?

27. Dönem POMEM ön sağlık kontrolü sınav yerleri ve tarihleri yayımlandı. Adaylar sınav giriş yerlerini aşağıdaki linkte tıklayarak T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile öğrenebilir.

27. DÖNEM POMEM ÖN SAĞLIK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

POMEM SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

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POMEM ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

POMEM FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.