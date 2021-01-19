Polis Akademisi Başkanlığı 2020 Aralık ayında başvuruları alınan POMEM alımları için sınav tarihini duyurdu. Son dakika olarak bildirilen sınav tarihlerinin ardından sınava katılacak binlerce aday POMEM sitesine girmeye çalıştı. Peki POMEM sitesine neden girilmiyor? POMEM sitesi çöktü mü?

POMEM SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ?

Az önce açıklanan 27.dönem POMEM parkur sınav tarihlerini öğrenmek isteyen adaylar https://www.pa.edu.tr/ sitesine giriş yapmak istedi. Ancak çoğu kişi siteye giriş yapamadı. Bu nedenle POMEM sitesine neden girilmiyor? POMEM sitesi çöktü mü? sorularını araştırmaya koyuldu.

POMEM SİTESİNE NEDEN GİRİLMİYOR?

Aynı anda binlerce kişinin siteye girmeye çalışması nedeniyle sitede anlık giriş hataları oluşabiliyor. Siteye giriş yapamıyorsanız bir süre beklemeniz ardından yeniden giriş yapmanız tavsiye edilmektedir. Sitede herhangi bir çöküş söz konusu değil. İlerleyen saatlerde yeniden denemeniz halinde siteye giriş yapabilmeniz mümkündür.

27. dönem POMEM parkur tarihini öğrenmek için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.

POMEM sınavı ne zaman 2021? 27. dönem POMEM parkur sınavı ne zaman?