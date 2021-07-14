POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı mı 2021? 2021 POMEM sözlü mülakat giriş belgesi nasıl alınır?

27. Dönem POMEM için ön sağlık kontrolü aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar, fiziki yeterlilik sınavlarına katıldıktan sonra oradan da başarılı olanlar bu kez sözlü mülakata girecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelemeli yapılacak sözlü mülakatların tarihleri belli oldu. Adayların sınav giriş belgeleri de yayımlandı. Peki 2021 POMEM sözlü mülakat giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI 2021?

27. Dönem POMEM mülakat sınavı tarihleri duyuruldu. Her aday farklı tarihlerde sözlü mülakatlara katılacak. Adaylar tarihlerini öğrenebilmek için sınav giriş belgesine ulaşmak istiyor. Giriş belgelerinde adayların sınava girecekleri tarih yer alıyor.

2021 POMEM MÜLAKAT GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sözlü mülakat sınavına katılacak adayların sınav merkezleri belirlendi. Giriş belgeleri www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden yayımlandı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile giriş belgelerini sorgulayabilecekler.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz aylarda uygulanan fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulacaklar. Adaylara, sözlü mülakatta soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek. Konu hakkında düşüncesi sorulacak.

DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre puanlama yapılacak. Adayın mülakat sınavından yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekmektedir.

POMEM MÜLAKATLARI HANGİ İLLERDE YAPILACAK 2021?

* Aydın

* Kahramanmaraş

* Trabzon

* Hatay

* Mersin

* Bursa

* Kayseri

* Konya

* Gaziantep

* Diyarbakır

* İzmir

* Ankara

* Elazığ

* Adana

* Sakarya

* Tokat

* Denizli

* Erzurum

* Eskişehir

* Afyon

* İstanbul

* Samsun

2021 Polislik sözlü mülakat soruları| Sözlü mülakatta ne sorulur? 27 dönem POMEM mülakatlarında sorulan sorular