Pompacı (Petrol Rafinesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Pompacı (Petrol Rafinesi) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Pompacı (Petrol Rafinesi) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Pompacı (Petrol Rafinesi) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Pompacı (Petrol Rafinesi) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Pompacı (Petrol Rafinesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pompacı (Petrol Rafinesi) Maaşları

Pompacı (Petrol Rafinesi) maaşı ortalama olarak aylık 8650_TL'dir. En düşük Pompacı (Petrol Rafinesi) maaşı 7350_TL, En yüksek ise 9950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pompacı (Petrol Rafinesi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3134.08

Meslek Adı :

Pompacı (Petrol Rafinesi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Petrol Ve Doğal Gaz Rafine Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ham, yarı işlenmiş ve işlenmiş petrol ürünlerini, su ve kimyasal eriyikleri rafinerinin, işleme, depolama ve nakliye bölümleri arasında sevketmede kullanılan buhar veya elektrikle çalışan pompaları işleten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pompacı (Petrol Rafinesi) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pompaları çalıştırıp akış ve basınç durumunu inceleyerek pompalama hızını ayarlamak,

b) Tankların ve boru hattının valflarını açmak veya kapamak için el çarklarını çevirmek,

c) Arıza ve sızıntı olup olmadığını anlamak için pompaların çalışmasını incelemek,

d) Pompa teçhizatının bakım ve tamirini sağlamak,

e) Ölçü aletleriyle tankların seviyelerini tespit etmek,

f) İşlem hakkında kayıt tutabilir. Aldığı örnekler üzerinde özgül ağırlık ve renk testleri yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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