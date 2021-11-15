Pompaj ne demek, TDK'ya göre Pompaj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pompaj ne demek? Pompaj TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pompaj kelimesi. Peki pompaj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pompaj nedir, pompaj kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

POMPAJ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pompaj kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pompaj kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pompaj kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pompalama

