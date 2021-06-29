Pompalı tüfekle saldırdılar! TikTok fenomeni Destina Masal Güler öldürüldü!

Ankara'da yaşayan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Destina Masal Güler, Halil Mert'le 4 aydır birlikteydi.

13 Mayıs günü Halil Mert’in Mamak’taki evinin bahçesinde oturan çift, silahlı saldırıya uğradı.

BAŞINDAN VE BOYNUNDAN VURULDU

Halil Mert ve Destina bahçede her şeyden habersiz vakit geçirirken, bir otomobilden üzerlerine pompalı av tüfeğiyle 3 el ateş açıldı. Başından ve boynundan vurulan Güler hayatını kaybetti, Halil Mert ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

"ÜZERİNE KAPANDIM AMA ÖLDÜ"

Destina'nın sevgilisi Halil Mert ifadesinde, “Kemal Çalık’la o gün uyuşturucu sattığı için kavga etmiştik. Kemal beni darp etti, arkadaşı ise sol kolumdan ve belimden bıçakladı. İkisinden de şikâyetçi olmadım. Birkaç saat sonra beyaz renk bir araçtan bize ateş açtılar. Arabadaki kişi Kemal Çalık’tı. Destina fazla yara almasın diye üzerine kapandım ama öldü. Çalık da kaçtı” dedi.

"BENİMLE ALAY ETTİ"

Saldırıdan bilgisi olmadığını iddia eden Kemal Çalık ise Jandarmaya teslim olarak, “Halil Mert ve 4 arkadaşı bana ve arkadaşlarıma saldırdı. Beni bir araca bindirip evlerine götürdüler. Köpeklerini bana doğru kışkırtıp arada kafama yumruk attılar. Destina Masal Güler de yanlarındaydı. O vurmadı ama benimle alay etti. Fırsatını bulup yanlarından kaçtım. Köpekleri peşimden koşup bacağımdan ısırdı. Parkta otururken babam aradı. Jandarmanın beni aradığını söyleyince buraya geldim.” deyip kendisini savundu.

TUTUKLANDI

Cinayeti çözmek için çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen jandarma ekipleri görgü tanıklarıyla görüşürken Kemal Çalık'ın evinde yapılan aramada, saldırı sırasında üzerine giydiği kıyafetler ve Destina Masal Güler'in öldürüldüğü pompalı av tüfeği de ele geçirildi. Kemal Çalık 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.