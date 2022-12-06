Pompalı tüfekli asker eğlencesi pahalıya patladı! Trafiği gasp eden gençlere ceza kaçınılmaz oldu! 18 bin 250 TL...

Maltepe'de asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapıldığı esnada konvoydakilerden birisi tarafından pompalı tüfekle havaya ateş açıldı.

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Pompalı tüfekli asker eğlencesi pahalıya patladı! Trafiği gasp eden gençlere ceza kaçınılmaz oldu! 18 bin 250 TL...

Maltepe'de asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapıldığı esnada konvoydakilerden birisi tarafından pompalı tüfekle havaya ateş açıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri gençleri kıskıvrak yakaladı.

O ANLAR CEP TELEFON KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapan bir grup, yolda trafik akışını engelledi. Trafikte tehlikeli hareketler yapmanın yanı sıra gençlerden biri ise elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açarak tehlike saçtı. Yaşanan o anlar gençlerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olaya karışan Y.Ş. (27), A.Y. (19) ve F. Ç. (19) isimli şahısları tespit ederek kıskıvrak yakaladı. Öte yandan, şahıslara trafiği tehlikeye sokmaktan 9 bin 125, drift atmaktan ise 9 bin 125 TL toplamda 18 bin 250 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Bir gencin asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; gençlerden birinin seyir halinde olan konvoyda cama çıkarak elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtığı, diğer gençlerin ise "atma atma" dediği görülüyor.

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