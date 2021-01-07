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  3. Pompalıyla eczaneyi basmıştı! O zanlının cezası belli oldu

Pompalıyla eczaneyi basmıştı! O zanlının cezası belli oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 Ağustos 2020 tarihinde iş yeri sahibi ile alacak verecek davası yüzünden pompalı tüfekle eczaneye giren Ali Y. ortalığı birbirine katmıştı. Olayın ardından yakalanan o şüpheliye ceza olarak 'mala zarar verme' ve 'nitelikli silahlı yağma' suçlarından 11 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

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07 Ocak 2021 Perşembe 10:30
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