Pompeo: Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik" yazdı.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mekvidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmenin ardından Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Brüksel'de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Zorlukların üstesinden gelmeye ve ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA