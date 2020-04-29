Pompeo: "Çin’deki laboratuvarlarla ilgili endişelerimiz sürüyor"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, korona virüs salgının nasıl başladığının bilinmediğini belirterek, "Çin'deki laboratuvarlarla ilgili endişelerimiz sürüyor" dedi.

ABD, dünya genelinde 210 binden fazla kişinin ölümüne yol açan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Çin'e yönelik suçlamalarına devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo düzenlediği basın toplantısında, Çin'deki laboratuvarların güvenilirliğine yönelik endişelerinin devam ettiğini belirtti. Pompeo, "Hala erişim sağlayamadık, dünya Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne erişemiyor. Bu virüsün tam olarak nereden geldiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugün Çin'deki bulaşıcı patojenler üzerinde çalışmaya devam eden birden fazla laboratuvar olduğuna inanıyoruz" diyen Pompeo korona virüs salgınına yönelik, "Bunun tekrar olmasının önlenmesi için hangi güvenlik koşullarında çalışıp çalışmadıklarını bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Pompeo bir kez daha Pekin yönetiminin şeffaf olması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz 15 Nisan'da hükümetinin korona virüs salgınının virüsün ortaya çıktığı Wuhan'da bir laboratuvardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırdığını açıklamıştı. Wuhan Viroloji Enstitü Müdürü Yuan Zhiming ise söz konusu iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını ifade etmişti.

Zhiming ayrıca, laboratuvarın araştırma amacıyla yarasalardan toplanan bir korona virüsün yanlışlıkla serbest bırakıldığı teorilerini de reddettiğini belirtti.

Kaynak: İHA