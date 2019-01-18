Pompeo, Kuzey Kore liderinin sağ kolu Yong-Chol ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'da Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-Chol ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un sağ kolu olarak bilinen İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-Chol ile görüştü. Şehirdeki bir otelde gerçekleşen görüşme öncesi basın karşına çıkan ikili gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Eski istihbarat yetkilisi Kim Yong-chol'un ziyareti hakkında açıklama yapan Başkanlık Ofisi Beyaz Saray yetkilileri ise Yong-chol'un ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bilgisini verdi.

Kaynak: İHA