Pompeo, Türkiye'yi hedef alınca Bakan Çavuşoğlu açtı ağzını yumdu gözünü!

Belçika'nın Brüksel kentinde gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında gerçekleşen tartışma damga vurdu.

S-400 ELEŞTİRİSİ

Seçimi kaybeden Trump hükümetinin Bakanı Pompeo, son kez katıldığı toplantıda küstah şekilde Türkiye'yi hedef tahtasına oturttu. Pompeo, Türkiye'yi Akdeniz'de müttefikleriyle gerginliği arttırmak ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alarak adeta Kremlin'e hediye vermekle suçladı.

POMPEO'YA SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Açıklamalara cevap veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pompeo'yu Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye karşıtı bir cephede toplamak, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tutmak ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddetmekle suçladı.

ABD, TERÖRİST OLUŞUMLARI DESTEKLİYOR

Öte yandan Çavuşoğlu, Türkiye'nin DEAŞ'la savaştığı bir ortamda ABD'nin Suriye'deki "terörist oluşumları" desteklediğini yine ABD ile Fransa'nın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a destek vererek çatışmayı daha da kötüleştirdiğini dile getirdi.

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