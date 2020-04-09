Pompeo ve Netanyahu'dan Kovid-19'a ilişkin telefon görüşmesi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun telefonda görüşerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele noktasında işbirliğini ele aldıkları bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan açıklamada, Pompeo ve Netanyahu görüşmesinde Kovid-19'a karşı işbirliğin yanı sıra İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı davranışının da ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığına ve kararlılığına vurgu yapıldı.

Kaynak: AA