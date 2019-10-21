Pompeo'dan skandal açıklama 'Gerekirse Türkiye'ye askeri harekat düzenleriz'
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Amerika Birleşik Devletleri ile varılan 120 saatlik mutabakatın bitmesine saatler kala skandal bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo CNBC’de yer alan demecinde, gerekli görülmesi durumunda Trump’ın Türkiye’ye karşı bir askeri harekât düzenleyebileceklerini duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo CNBC’de yer alan demecinde, gerekli görülmesi durumunda Trump’ın Türkiye’ye karşı bir askeri harekât gerçekleştirebileceğini belirtti.
POMPEO'DAN SÜRENİN BİTMESİNE SAATLER KALA SKANDAL AÇIKLAMA
Wilfred Frost’a konuşan Pompeo, “Savaştansa barışı yeğleriz” dedi ve eğer askeri bir operasyona gerek duyulursa Trump’ın bunun için hazırlıklı olduğu mesajını verdi.
Pompeo ayrıca ekonomik yaptırımların yanı sıra diplomatik yaptırımların da kullanılabileceğini söyledi.
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