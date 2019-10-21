Pompeo'dan skandal açıklama 'Gerekirse Türkiye'ye askeri harekat düzenleriz'

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo CNBC’de yer alan demecinde, gerekli görülmesi durumunda Trump’ın Türkiye’ye karşı bir askeri harekât gerçekleştirebileceğini belirtti.

POMPEO'DAN SÜRENİN BİTMESİNE SAATLER KALA SKANDAL AÇIKLAMA

Wilfred Frost’a konuşan Pompeo, “Savaştansa barışı yeğleriz” dedi ve eğer askeri bir operasyona gerek duyulursa Trump’ın bunun için hazırlıklı olduğu mesajını verdi.

Pompeo ayrıca ekonomik yaptırımların yanı sıra diplomatik yaptırımların da kullanılabileceğini söyledi.