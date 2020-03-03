Pompeo'dan Tunus Başbakanı el-Fahfah'a tebrik
WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah'ı kurduğu yeni hükümet için tebrik etti. ABD Dışişleri Bakanı Morgan Ortagus, Pompeo ve el-Fahfah arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Pompeo'nun, geçen hafta...
WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah'ı kurduğu yeni hükümet için tebrik etti.
ABD Dışişleri Bakanı Morgan Ortagus, Pompeo ve el-Fahfah arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Pompeo'nun, geçen hafta Tunus parlamentosunda yapılan güven oylamasının ardından hükümeti kuran el-Fahfah'ı tebrik ettiği belirtilen açıklamada, Tunus ve ABD arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda kararlılık mesajı verdiği kaydedildi.
Açıklamada, güçlü ekonomik ilişkilerin önemine de vurgu yapılırken, "Bakan Pompeo ve el-Fahfah BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere çok taraflı forumlarda ABD-Tunus ortaklığını da ele aldılar." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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