Pongo Agbeko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pongo Agbeko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pongo Agbeko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pongo Agbeko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pongo Agbeko 12 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pongo Agbeko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Pongo Agbeko'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pongo Agbeko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pongo Agbeko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pongo Agbeko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pongo Agbeko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pongo Agbeko şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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