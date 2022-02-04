Ponje ne demek, TDK'ya göre Ponje kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ponje ne demek? Ponje TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ponje kelimesi. Peki ponje ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ponje nedir, ponje kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PONJE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ponje kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ponje kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ponje kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düz, ince ve sık dokunmuş bir ipekli türü

