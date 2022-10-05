Ponterizci/Ponteriz Otomatçı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ponterizci/Ponteriz Otomatçı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Ponterizci/Ponteriz Otomatçı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Ponterizci/Ponteriz Otomatçı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Ponterizci/Ponteriz Otomatçı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ponterizci/Ponteriz Otomatçı görev tanımı nedir, Ponterizci/Ponteriz Otomatçı ne iş yapar, Ponterizci/Ponteriz Otomatçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ponterizci/Ponteriz Otomatçı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ponterizci/Ponteriz Otomatçı Tanımı;

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Ponterizci/Ponteriz Otomatçı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ponterizci/Ponteriz Otomatçı Maaşları

Ponterizci/Ponteriz Otomatçı maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Ponterizci/Ponteriz Otomatçı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ponterizci/Ponteriz Otomatçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Ponterizci/Ponteriz Otomatçı İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.19

Meslek Adı :

Ponterizci/Ponteriz Otomatçı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konfeksiyon ürünlerinin imalatında ponteriz makinesi ve yardımcı aparatları kullanarak ürünün model özelliğine göre süslemesini ve sağlamlaştırma yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ponterizci/Ponteriz Otomatçı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ponteriz makinesini kullanıma hazır hale getirmek,

b) Üretilmekte olan ürüne ve malzemeye göre ponteriz makinesini ayarlamak,

c) Konfeksiyon ürünleri üzerinde sağlamlaştırma, süsleme vb. işlemleri yapmak,

d) Dikimden gelen konfeksiyon ürünlerinin cep ağızları, fermuar, kemerlikleri vb. dikerek sağlamlaştırmak,

e) Ponteriz makinesinin bakım ve basit onarımlarını yapmak,

f) Çalışma alanının temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Ponterizci/Ponteriz Otomatçı maaşlarına ek olarak sizlerde Ponterizci/Ponteriz Otomatçı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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