Pontus Almqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pontus Almqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pontus Almqvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pontus Almqvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pontus Almqvist 10 Temmuz 1999 tarihinde Nyköping şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Pontus Skule Erik Almqvist şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pontus Almqvist Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Pontus Almqvist, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pontus Almqvist'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pontus Almqvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pontus Almqvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pontus Almqvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pontus Almqvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Norrköping U17

1 Temmuz 2016 yılında Nike Academy

1 Ekim 2016 yılında Norrköping

23 Mart 2018 yılında Varbergs BoIS

16 Temmuz 2018 yılında Norrköping

19 Temmuz 2018 yılında Norrby

30 Kasım 2018 yılında Norrköping

26 Mart 2019 yılında Sylvia

30 Kasım 2019 yılında Norrköping

15 Ekim 2020 yılında Rostov

17 Mart 2022 yılında Utrecht

30 Haziran 2022 yılında Rostov

5 Temmuz 2022 yılında Pogon Szczecin

30 Haziran 2023 yılında Rostov

Pontus Almqvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pontus Almqvist şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pontus Almqvist Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nyköping BIS (-2015), IFK Norrköping (2015-2017), Nike Academy (2016), IF Sylvia (2017)

İsveç U21 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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