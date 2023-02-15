Pontus Carlsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pontus Carlsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pontus Carlsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pontus Carlsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pontus Carlsson 10 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pontus Carlsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pontus Carlsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 30 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Pontus Carlsson'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pontus Carlsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pontus Carlsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pontus Carlsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pontus Carlsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Halmstad U17

1 Ocak 2021 yılında Halmstad U19

30 Kasım 2021 yılında Halmstads BK

Pontus Carlsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pontus Carlsson şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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