Pontus Dahbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pontus Dahbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pontus Dahbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pontus Dahbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pontus Dahbo 11 Ekim 2005 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pontus Bror Harry Dahbo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pontus Dahbo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pontus Dahbo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pontus Dahbo'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Pontus Dahbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pontus Dahbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Pontus Dahbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pontus Dahbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında BK Häcken U17

1 Ocak 2022 yılında Häcken U19

1 Ocak 2023 yılında Häcken

Pontus Dahbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pontus Dahbo şuan BK Häcken takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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