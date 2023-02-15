Pontus Dahlberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pontus Dahlberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pontus Dahlberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pontus Dahlberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pontus Dahlberg 21 Ocak 1999 tarihinde Älvängen şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pontus Jacob Ragne Dahlberg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pontus Dahlberg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Pontus Dahlberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Pontus Dahlberg'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Pontus Dahlberg Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pontusdahlberg/

Pontus Dahlberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pontus Dahlberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pontus Dahlberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pontus Dahlberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Älvängens IK

1 Ocak 2015 yılında IFK U19

14 Ekim 2016 yılında IFK Göteborg

31 Ocak 2018 yılında Watford

1 Şubat 2018 yılında IFK Göteborg

30 Haziran 2018 yılında Watford

31 Ocak 2020 yılında FC Emmen

30 Haziran 2020 yılında Watford

11 Ağu 2020 yılında Häcken

31 Mayıs 2021 yılında Watford

6 Ağu 2021 yılında Doncaster Rov.

13 Ocak 2022 yılında Watford

14 Ocak 2022 yılında FC Gillingham

31 Mayıs 2022 yılında Watford

11 Ağu 2022 yılında IFK Göteborg

Pontus Dahlberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pontus Dahlberg şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pontus Dahlberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Älvängens IK (-2012), IFK Göteborg (2015-2016)

İsveç takımında 12 numaralı formasıyla 7 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 1 numaralı formasıyla 27 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 1 numaralı formasıyla 24 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 1 numaralı formasıyla 27 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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