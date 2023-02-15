Pontus Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pontus Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pontus Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pontus Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pontus Jonsson 20 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pontus Jonsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Consulting yapmaktadır. Pontus Jonsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pontus Jonsson'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Pontus Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pontus Jonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pontus Jonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pontus Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2018 yılında Bilinmiyor

8 Mayıs 2018 yılında Brage U19

26 Eylül 2018 yılında Brage

1 Nisan 2019 yılında Kvarnsvedens IK

1 Ekim 2019 yılında Brage

12 Şubat 2021 yılında Gefle

8 Ocak 2023 yılında Brage

Pontus Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pontus Jonsson şuan IK Brage takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Korsnäs IF (-2016), Dalkurd FF (2017), Forssa BK (2018), IK Brage (2018-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.