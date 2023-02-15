Pontus Kindberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pontus Kindberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pontus Kindberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pontus Kindberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pontus Kindberg 6 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pontus Kindberg Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pontus Kindberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 17 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Pontus Kindberg'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pontus Kindberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pontus Kindberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pontus Kindberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pontus Kindberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ekim 2018 yılında Östersund

4 Haziran 2020 yılında Stöde IF

30 Kasım 2020 yılında Östersund

17 Şubat 2021 yılında Värnamo

1 Ağu 2021 yılında Husqvarna

30 Kasım 2021 yılında Värnamo

Pontus Kindberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pontus Kindberg şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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IFK Östersund (-2016), Östersunds FK (2017-2019), IFK Värnamo (2021)

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