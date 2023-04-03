Pontus Lindgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pontus Lindgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pontus Lindgren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pontus Lindgren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pontus Lindgren 13 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pontus Lindgren Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 15 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Pontus Lindgren'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 1 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pontus Lindgren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pontus Lindgren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pontus Lindgren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pontus Lindgren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Norrköping U19

1 Ocak 2020 yılında Norrköping U21

17 Ocak 2020 yılında Sylvia

30 Kasım 2020 yılında Norrköping U21

1 Ocak 2021 yılında Sylvia

15 Nisan 2022 yılında KR Reykjavík

Pontus Lindgren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pontus Lindgren şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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