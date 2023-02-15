Pontus Rodin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pontus Rodin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pontus Rodin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pontus Rodin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pontus Rodin 16 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pontus Rodin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Pontus Rodin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Pontus Rodin'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pontus Rodin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pontus Rodin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pontus Rodin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pontus Rodin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Linköping City

13 Ağu 2019 yılında AFC Eskilstuna

2 Şubat 2022 yılında Brage

Pontus Rodin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pontus Rodin şuan IK Brage takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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