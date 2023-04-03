Pontus Texel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pontus Texel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pontus Texel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pontus Texel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pontus Texel 27 Şubat 2004 tarihinde Copenhagen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Pontus Andy Texel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pontus Texel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Pontus Texel, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pontus Texel'nin FC Midtjylland U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Pontus Texel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pontus Texel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pontus Texel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pontus Texel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2019 yılında FCM Altyapı

1 Temmuz 2021 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2023 yılında Midtjylland

Pontus Texel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pontus Texel şuan FC Midtjylland U19 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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