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Popçu Çağla kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi projelerde yer aldı?

Söylemezsem Olmaz programına katılmasıyla internet kullanıcıları tarafından merak edilen Popçu çağla araştırılıyor. Biz de haberimizde sizler için Popçu Çağla kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi projelerde yer aldı? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.

Popçu Çağla kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi projelerde yer aldı?

Sinan Akçıl'ın keşfi olan Çağla son zamanlarda yeniden yorumladığı şarkılar ve katıldığı programlarla gündeme geliyor. Peki Popçu Çağla kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi projelerde yer aldı? detaylar haberimizde...

POPÇU ÇAĞLA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1987 İstanbul doğumlu Çağla 34 yaşındadır. Müzik kariyeri boyunca bir çok çalışmalara imza atan 'Popçu Çağla' adı ile tanınan Çağla, yeniden yorumladığı şarkılar ile gündeme gelmektedir.

HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Popçu Çağla müzik piyasasına 2016 yılında ‘Hoppa’ Sinan Akçıl’ın 2, Gökhan Tepe ve Yıldız Tilbe’nin 1’er parçasını içerdiği gibi EP’si çıktı. Çağla, ‘Sinan Akçıl’ın keşfi’ olarak medyada tanındı. Sinan Akçıl’ın Ebru Şallı için yazdığı söylenen ‘Pardon’ şarkısıyla ismini duyurdu. 2018’de Gülşen’in şarkısı “Saz mı Caz mı”yı seslendirdi. "Saz mı caz mı?" şarkısı 92 milyon tıklanarak geçen yazın hiti olmuştu.Ünlü futbolcu menajeri Metin Korkmaz’ın eşi Popçu Çağla son olarak  Emrah Karaduman aranjörlüğünde Arabeni şarkısının çalışmalarını yaptı. 

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Popçu Çağla kimdir nereli kaç yaşında Hangi projelerde yer aldı

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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