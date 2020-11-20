Popçu Çağla kimdir? Soyadı ne? Kaç yaşında? Soruları sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında haftanın son konuğu Popçu Çağla oldu. Peki Popçu Çağla kimdir? Soyadı ne? Kaç yaşında? Popçu Çağla'nın eşi Metin Korkmaz kimdir?

POPÇU ÇAĞLA KİMDİR?

Popçu Çağla müzik piyasasına 2016 yılında ‘Hoppa’ Sinan Akçıl’ın 2, Gökhan Tepe ve Yıldız Tilbe’nin 1’er parçasını içerdiği gibi EP’si çıktı. Çağla, ‘Sinan Akçıl’ın keşfi’ olarak medyada tanındı. Sinan Akçıl’ın Ebru Şallı için yazdığı söylenen ‘Pardon’ şarkısıyla ismini duyurdu. 2018’de Gülşen’in şarkısı “Saz mı Caz mı”yı seslendirdi. "Saz mı caz mı?" şarkısı 92 milyon tıklanarak geçen yazın hiti olmuştu.Ünlü futbolcu menajeri Metin Korkmaz’ın eşi Popçu Çağla son olarak Emrah Karaduman aranjörlüğünde Arabeni şarkısının çalışmalarını yaptı.

POPÇU ÇAĞLA'NIN EŞİ METİN KORKMAZ KİMDİR?

Metin Korkmaz, 1969 yılında İstanbul Kasımpaşa’da doğmuştur. 26 yıllık menajerlik hayatında yüzlerce transfere imza atmıştır.

Geçmişte Rıdvan Dilmen’den, Tanju Çolak’a Uğur Tütüneker’den, Ertuğrul Sağlam’a, Sergen Yalçın’dan, Yusuf Şimşek’e, Sercan Yıldırım’dan Volkan Şen’e, Mbia’dan, Samuel Eto’o ya, Pablo Batalla’dan, Celustka’ya birçok oyuncuyu transfer etmiştir.

Teknik Direktörlerden; Yılmaz Vural’dan, Samet Aybaba’ya Kemal Kılıç’tan, Cem Pamiroğlu’na, Sergen Yalçın’dan, Hakan Kutlu’ya ve daha birçok futbol adamıyla çalışmıştır.