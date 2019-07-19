'Popiş' ameliyatla yeniden ışığa kavuştu

KAYSERİ'de enfeksiyon nedeniyle bir gözü alınan 4 yaşındaki "Popiş" isimli kedinin, görme yetisini kaybeden diğer gözü Sivas'ta ameliyat edildi. Popiş, sağlığına kavuşup, sahibiyle evine döndü.

Kayseri'de yaşayan Kadir Koçyiğit, 4 yıl önce gözlerinde enfeksiyon oluşan 3 kedi buldu. Kedileri veteriner hekime götüren Koçyiğit, yapılan tedaviyle iksini sağlığına kavuşturdu. Ancak Popiş ismini verdiği kediye yapılan tedavi sonuç vermedi. Bu nedenle Popiş'in şişen sağ gözü alındı. Bir süre sonra kornea yapışması nedeniyle sol gözü de görme yetisini kaybetti.

Kedisi için çare arayan Kadir Koçyiğit, yaptığı araştırmalar sonucunda benzer tedavilerin yapıldığını öğrendiği Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi İlker Şen'e ulaştı. Dr. İlker Şen, Popiş'in operasyon edilmesi gerektiğini bildirdi. Popiş, Kayseri'den Sivas'a getirildi. Ameliayat edilen Popiş, yeniden göremeye başladı.

'POPİŞİN DÜNYASINI GENİŞLETTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ'

Popiş'in göz ameliyatını gerçekleştiren Doktor Öğretim Üyesi İlker Şen, "Daha yavru iken geçirdiği enfeksiyon sonucu kornea bütünlüğü bozulan Popiş, dünyayı gözün iç açısında açık kalan küçücük bir pencereden görüyordu. Çok uzun zamandır bu şekilde hayatını devam ettiren Popiş'in tek gözüyle daha geniş bir görüşe sahip olsun diye uğraştık. Başarılı ancak bir o kadar zorlu ve hassas bir operasyon sonucunda Popiş'in korneasını tamamen temizledik, yapışan dokunun korneaya verdiği hasarın onarımı için ilaç tedavisine başladık. Korneanın yeniden cam gibi saydam bir görünüm alması için gerekli ilaçları verdik. Süreç kornea düzelene kadar ilaç tedavisiyle devam edecek. Popiş'in bir mercimek tanesi büyüklüğündeki alandan görebildiği dünyasını genişletebildiğimiz için mutluyuz" dedi.

Kadir Koçyiğit de, "Beraber geçirdiğimiz dört yıl boyunca kızımın daha iyi görebilmesini sağlayacak bir çare aradım durdum. Göz gibi hassas bir organ söz konusu olduğundan bu konuda uzmanlaşmış bir yer yada birini bulmak mümkün olmadı. En iyi ihtimal İstanbul'a götürmekti, bu da yolculuk ve süre bakımından çok mümkün durmuyordu. Araştırmalarıma devam ederken İlker Şen'in benzer operasyonlar yaptığını öğrendim. Şen'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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DHA