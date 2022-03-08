Poposuna şaplak attıran Gülşen'e "Cesaretle kendi olan kadınlar" benzetmesi yapmıştı! Merve Boluğur seksi olma sınırını direk dansı yaparak zorladı! Yaptığı her hareketle, verdiği her demeçle insanları şaşırtmayı başaran Merve Boluğur bu huyundan vazgeçmeyerek o hareketlerine bir yenisini daha ekledi. Boluğur direk dansı yaparak bir kez daha seksi olma çabalarına girdi.

1 9 Uzun bir süredir ekranlarda göremediğimiz başarılı oyuncu bu yokluğunu sosyal medya hesabında oldukça fazla dolduruyor.