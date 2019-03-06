Popstar yarışmasıyla adını duyuran Aydan, Kanal D'deki deki '2. Sayfa' programına konuk oldu. Aydan, Türk kadınlarına hakaret eden eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt'a canlı yayında ateş püskürdü.

Popstar Aydan, Mehmet Akif Alakurt hakkında şunları söyledi:

"Adını bile anmak istemiyorum haddini bil! Sen kimsin de böyle bir cümle kullanabiliyorsun. Sen Türk kadınının tarihi destanına bak. İnsanın milliyetçi duyguları kabarıyor burada.



Mevzu sadece ilişki yaşanmış, kazık yemiş. Kazığın ağa babasını ye inşallah yemediysen de. Öyle böyle yeme yani. Hatta sen yemediysen onu sana atarlar canım benim. Hem de öyle güzel atarlar da çıkartamazlar. Bence oyunculuğa falan geri dönecek. Türk kadınına böyle bir cümle kullanabiliyorsa. Türk kadını dediğin şeyin içine Türkiye Cumhuriyeti'ni sokarım sen dünyanın hiçbir yerine gidemezsin. Seni bir yerde alırlar." Haberin fotoğrafları için tıklayın Mehmet Akif Alakurt'a tepkiler devam ediyor.

Mehmet Akif Alakurt'un gelen tepkiler üzerine annesi hakkında "Annem silahla araba kurşunlayacak kadar Türk kadınıdır" sözlerini duyan Aydan, çılgına dönerek sözlerine şöyle devam etti:

Bu bir ihbardır. İhbar ediyorum. Bence bunu savcılığında incelemesi lazım. Ayrıca psikolojik olarak da bunun incelenmesi lazım. Sen hasta mısın arkadaşım? Hastaysan git tedavi olur. Kim kimin arabasını nasıl kurşunluyor ya. Yaptığını sıvıyor.

17 senedir şu sektörün içindeyim magazinde birine laf edeyim şuraya geleyim gibi bir tarzım asla yoktur olamaz da. Bu adamın bunu yazdığı günden beri sinirden elim ayağım titriyor. Sen bu ülkede ekmek yedin. Sen o kadınlardan ekmek yedin. Sen şu an dünyanın neresinde bu kabadayılığı yapıp, eline bu telefonu alıp yazıyorsan o telefonunun parasını, şu an yaşadığın yerin parasını bu şartları sana sağlayanın yüzde 80'i Türk kadınıydı.

Güya yakışıklı adamsın ya Türk kadını seni alkışladı. Seni yakışıklılığı da kalıbını da tüh yazıklar olsun. Allah seni nasıl biliyorsa ıslah etsin.

Sen benim anamı, kardeşimi, arkadaşımı, dostumu, tarih yazan kadınları nasıl bir kalemde böyle yazarsın. Problemin kimse git onunla hallet. Sana o kadar acıdım ki. Boksör Habib Müslümanlara laf ettiği için birini dövdü. Senin öyle ağzını burnunu kırmak lazım. Gerçekten bunu çok samimi söylüyorum

POPSTAR AYDAN KİMDİR?

16 yıl önce Popstar yarışması ile tanınan Popstar Aydan Kaya kimdir, kaç yaşında ve evli mi soruları merak konusu oldu. Albüm çıkaran Aydan Kaya verdiği bir röportajında ben 10 yıldır evliyim diyerek gündem oldu. Peki, Aydan Kaya kimdir?

Altın Kelebek, Yılın Popstar'ı gibi ödüllere sahip olan Aydan Kaya evli mi, sevgilsi var mı sorusu ise araştırma konusu oldu. Yıllar önce verdiği bir röportajında adının Arap iş adamı ile anılmasına kızdı ve ben 10 yıldır evliyim diyerek gündeme oturdu. Peki, Aydan Kaya kimdir?

AYHAN KAYA KİMDİR?

19 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aydan Kaya, Öğretmen bir annenin çoçuğudur. 1.66 boya sahip olan Kaya, müziğe ilk olarak yakınları olan Ceyda Görk ve Bertan Üsküdarlı'nın destEğiyle başlamıştır. Devlet operasında aldığı eğitim ve şan dersi Aydan Kaya için dönüm noktası oldu. Bertan Üsküdarlı ile sahneye çıkmaya 16 yaşında başlayan Kaya, o dönemlerde lise eğitimine devam ediyordu.

ALTIN KELEBEK JURİ ÖZEL ÖDÜLÜNÜ ALDI

Hafta sonları göstermiş olduğu başarılı müzik deneyimi neticesinde profesyonel oldu. 2003 senesinde Popstar yarışmasına katılarak hayatında güzel bir sayfa açılmasını sağladı. Popstar yarışmasınla beraber Türkiye'nin sevdiği bir sanatçı oldu. Popstar albümü içersinde Avuçlarım Kanıyor adındaki parçayı söylemiştir.Bu parçayla beraber Altın Kelebek Juri Özel Ödülünü aldı. Bu parçanın ardından ise Sen Mutlu ol isimli şarkıyı söylemiştir.Yılın Pop Starı ödülünü Doğu Akdeniz Üniversitesi verdi