Popstar Mehtap pavyonda çalıştığı günleri anlattı: "Çocuklarınıza sahip çıkın"

Yıllar önce Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy'un jüri üyeliğini yaptığı Popstar Alaturka yarışmasında güçlü sesiyle dikkat çeken ve geniş kitlelere adını duyuran Mehtap Yılmaz, TV8'de yayınlanan Paylaş Benimle'ye konuk oldu. Yılmaz programda pavyon hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BİR ANDA ŞARKICI OLDUM"

Anne ve babası boşanmasının ardından birçok işte çalıştığını belirten Mehtap pavyonda nasıl çalışmaya başladığını anlattı. Bir kız arkadaşının yemeğe çağırdığı mekanda şarkı okuduğunu söyleyen Mehtap, "Orda bana ilgi alaka oldu, teklif geldi. 'Burada şarkı söyler misin' dediler, ben de kabul ettim. Orada kitlem oluştu, bir anda şarkıcı oldum. Sonra bu süreç pavyona kadar gitti." dedi.

HİÇBİR ZAMAN MASAYA OTURMADIM"

Pavyonda hep sahnede olduğunu söyleyen Mehtap, "Ben hiçbir zaman pavyonda masaya oturmadım. Hep sahnedeydim, teklif gelince kabul etmiyordum, onlar da işime son veriyordu. Sadık hocam ile çok gezdik. Sonunda masaya oturmadan 6 yerde sahne alan solist olarak kabul ettirdim kendimi. Orda o kızları görünce, 'ben nereye düştüm, ne bu cehennem mi' dedim. Ben sahnemi bitirip gidiyordum." açıklamasında bulundu.

"ÖZENMESİNLER"

Pavyonda hep ciddi olduğunu söyleyen Mehtap, Kuliste 10 tane kızın sırayla yattığını ve üzerlerine masa örtüsü örüldüğünü anlatarak, "Kızları ayıltmaya çalışıyorlar ki müşterinin masasına tekrar gitsinler diye! Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz… Şimdi durum nedir bilmiyorum. Ben anlatıyorum ki insanlar düşmesinler, özenmesinler… Orada çalışan kızların kimisi okuyor, ailesi yok!" dedi.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Çalıştığı mekanda bir müşterinin silahlı saldırısına uğradığını açıklayan Mehtap, "Sahnedeyim biri bana kafayı takmış, para takmaya çalışıyor, masaya bir tekme attım mekan karıştı. Her taraftan mermi yağıyor, kendimi dışarda arabanın kenarına attım. Çok kişi vuruldu o gece… Böyle şeyler çok oluyor, saplantılı tipler çok vardı." şeklinde açıklamada bulundu.

"HİÇBİR ŞEY GERÇEK DEĞİL"

Popstar'a başlayınca pavyon macerasının bittiğini belirten şarkıcı, "Çocuklarınıza sahip çıkın. Kimlerle gezdiğine bakın, neler yaptıklarına bakın. Genç kızlarımıza da şunu söyleyeceğim, 'sizleri kandırmaya çalışabilirler, lüks hayata kanmayın, size sunacakları hiçbir şey gerçek değil. Hayatınızdan gider" dedi.