Popstar Mehtap Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri haberimizde yer verdik.

POPSTAR MEHTAP YILMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

42 yaşında olan Mehtap Yılmaz 19 Mart 1978'de Rize'de doğdu ancak çocukluğu Artvin'de geçti. Geçimsizlik yüzünden anne ve baba ayrılınca iki kardeş anneye, iki kardeş de babaya verildi. Baba yeniden evlenmeye karar verince de o iki kardeş de annelerinin yanına geldi. Mehtap'ın müzikle tanışması çok küçük yaşlara dayanıyor. Babası bağlama çalıp şarkı söylermiş. Mehtap Yılmaz’ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti. Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi, çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı. O sıralarda bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışıp bir yandan da sekreterlik yapıyordu.

ARKADAŞI SAYESİNDE POPSTAR'A KATILDI

Aldığı teklifi geri çevirmeyen Mehtap Yılmaz, işten çıkıp restorana gitmeye başladı. Bir klavye eşliğinde şarkı söylemeye başladı. Daha sonra da Ankara'da gazino ve pavyonlarda çalışmaya başladı. Popstar’a katılması da yine bir arkadaşı sayesinde oldu. Tüm elemeleri geçen Mehtap Yılmaz, sonunda da yarışmada mücadele etmeye başladı. Sivri dili, güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.

DEĞİŞİMİ YANKI UYANDIRDI

Popstar’da güçlü sesinin yanı sıra dobralığıyla hatırlanan Mehtap Yılmaz, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile takipçilerine 'bambaşka biri oldu' yorumları yaptırıyor. Popstar Mehtap, yarışmadan sonra çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. Şimdilerde ise Avrupa dahil olmak üzere çeşitli yerlerde sahne alıp mesleğini icra ediyor.