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Popülizm ne demek, TDK'ya göre Popülizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Popülizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Popülizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Popülizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Popülizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Popülizm ne demek, TDK'ya göre Popülizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Popülizm ne demek? Popülizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi popülizm kelimesi. Peki popülizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre popülizm nedir, popülizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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POPÜLİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Popülizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Popülizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre popülizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Politik durumu dramatize ederek halkın ilgisini uyandırmak amacıyla yapılan politika
- Halk yardakçılığı

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