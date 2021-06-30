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  3. Porche'nin yeni üyesine hayran kalacaksınız! İşte Porche SUV'dan 640 beygirlik yeni Cayenne Turborg GT ve tüm özellikleri

Porche'nin yeni üyesine hayran kalacaksınız! İşte Porche SUV'dan 640 beygirlik yeni Cayenne Turborg GT ve tüm özellikleri

1947 yılında Ferdinand Porsche'nın oğlu Ferry Porsche tarafından Stuttgart'ta kurularak tasarladığı modellerle arabaya yepyeni bakış açıları sunarak dünyaya yayılan Porche, SUV'un 640 beygirlik yeni Cayenne Turborg GT'si ile herkesi kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Porche'nin yeni üyesine hayran kalacaksınız! İşte Porche SUV'dan 640 beygirlik yeni Cayenne Turborg GT ve tüm özellikleri 1125

640 PS güce sahip Cayenne ailesinin en yeni üyesi Tuborg GT, dünya çapında geniş çaplı hayran kitlesi yaratarak herkesi büyülemeyi devam ediyor. 