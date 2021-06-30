Porche'nin yeni üyesine hayran kalacaksınız! İşte Porche SUV'dan 640 beygirlik yeni Cayenne Turborg GT ve tüm özellikleri 1947 yılında Ferdinand Porsche'nın oğlu Ferry Porsche tarafından Stuttgart'ta kurularak tasarladığı modellerle arabaya yepyeni bakış açıları sunarak dünyaya yayılan Porche, SUV'un 640 beygirlik yeni Cayenne Turborg GT'si ile herkesi kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

1 25 640 PS güce sahip Cayenne ailesinin en yeni üyesi Tuborg GT, dünya çapında geniş çaplı hayran kitlesi yaratarak herkesi büyülemeyi devam ediyor.