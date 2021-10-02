Porno videosunda eşini gördüğünü iddia etti, ortalık karıştı! O olaya Fatih Portakal'dan çok sert tepki geldi
FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında akıl almaz bir konu ele alındı. Programa başvuruda bulunan Celal Bilgin isimli şahıs, izlediği pornografik bir görüntüde eşini gördüğünü iddia etti, ortalık karıştı. Olayın işlendiği program için Fatih Portakal çok sert sözler sarf etti.
FOX TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanmakta olan Fulya ile Umudun Olsun programında hayrete düşüren bir olay yaşandı.
İzlediği cinsel içerikli video görüntülerinde eşini gördüğünü iddia eden bir adamın programa katılması ülkede tartışmalara yol açtı.
Söz konusu videoda eşini gördüğünü iddia eden adam, DNA testi yapılmasını isteyince ortalık karıştı. Yaşanan utanç verici durumu, program izleyicileri ve sosyal medya kullanıcıları eleştiri yağmuruna tuttu. Tüm bunların ardından bir eleştiri de Fatih Portakal'dan geldi.
"SAÇMA SAPAN İĞRENÇ İÇERİKLER..."
Yıllardır FOX TV'de ana haber bülteni sunuculuğunu üstlenen Fatih Portakal, resmi Twitter hesabından söz konusu yayını eleştiri yağmuruna tuttu. Portakal, Fulya ile Umudun Olsun programına ait haberi alıntılayarak, "Bu ve benzerlerine program denmemeli. Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat. "Halk bunu izliyor, istiyor" demekse ilkesizlik." duruma sert tepki gösterdi.