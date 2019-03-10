Poroşenko'nun konvoyunun önünü kesmek isteyen eylemciler polisle çatıştı

Ukrayna'da radikal milliyetçi bir grup, Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun konvoyunun önünü kesme girişiminde bulundu. Polisle, eylemciler arasında çıkan çatışmada 15 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Çerkasi kentinde "Ulusal Kolordu" adlı radikal milliyetçi grubun, Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun bulunduğu araç konvoyunun önünü kesmeye çalıştığını duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çerkasi'de "Ulusal Kolordu" mensupları, Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun konvoyunun önünü kesmeye çalışarak, polislere ve bazı vatandaşlara karşı provokasyonda bulundu. Eylemciler, yanıcı maddeler kullanarak, Devlet Başkanı'nın konuşma yaptığı sahneye çıkmak istediler. Polisler gerekli müdahaleyi yaptılar" denildi.

Ukrayna Ulusal Polisi, çıkan çatışmada 15 güvenlik görevlisinin yaralandığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ise, "Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun mitinginde "Ulusal Kolordu" mensuplarının yaptıkları kabul edilemez. Yolsuzluklarla ilgili duyulan öfke anlaşılabilir, ancak bu başka suçlara yol açmamalı. Gerçek vatanseverlere ülkelerini düşünmeleri, nefreti körükleyerek kaosa yol açmamaları çağrısı yapıyorum" dedi.

KİEV'DE DE MİLLİYETÇİLER POLİSLE ÇATIŞTI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de bugün yüzlerce radikal milliyetçi, Devlet Başkanlığı İdaresi binasının önünde toplanarak protesto gösterisinde bulundu. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olayda yaralananlar olduğu bildirildi.

Protestocular, Ukrayna'da adı savunma sanayinde yolsuzluk iddialarına karışan Devlet Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Oleg Gladkovskiy ve diğer zanlıların tutuklanmasını istiyor.

Ukrayna'da internet üzerinden kısa süre önce yayımlanan bir araştırma dosyasında, Devlet Başkanı Poroşenko da dâhil olmak üzere birçok üst düzey ismin savunma alanında Rusya ile bağlantılı yolsuzluklara karıştığı iddiası ortaya atılmıştı.

DHA