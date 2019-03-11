Portakallı Tavuk nasıl yapılır? Portakallı Tavuk tarifi..

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün '' Portakallı Tavuk '' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Portakallı Tavuk ise merak konusu oldu. Portakallı Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Portakallı Tavuk İşte tarifi...

PORTAKALLI TAVUK NASIL YAPILIR?

PORTAKALLI TAVUK MALZEMELER

3 adet tavuk but

2 adet portakal

1 dal kereviz sapı

2 diş sarımsak

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı soya sosu

2 – 3 dal taze tarhun otu

5 – 6 adet tane karabiber

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı krema

Portakallı Tavuk Yapılışı

Fırına girebilen bir tencereyi ocağa alın, altını açıp tencereyi ısınmaya bırakın.

Isınan tencerenize tavukları derili kısımları alta bakacak şekilde yerleştirin ve iyice kızarana kadar pişirin.

Derili kısımları kızaran tavukları ters çevirip bir iki dakika da arka kısımlarını kızartın.

Portakalları küp küp olacak şekilde doğrayın, doğradığınız portakalları tavukların üzerine ekleyin.

Kereviz sapı ve sarımsakları da ince ince kıyıp tencereye ekleyin.

Tüm bunların üzerine suyu, soya sosunu ve taze tarhunu ekledikten sonra tane karabiber ve tuz ile tatlandırıp tencerenin kapağını kapatın.

Bu şekilde tavuklarınızı 30 dakika boyunca pişirin.

Ocak üzerinde pişme süresini tamamlayan tavukları bir maşa yardımı ile sosundan ayırıp tabağa aktarın.

Tencerede kalan sosu tel süzgeçten iyice süzün.

Süzdüğünüz sosu yeniden tencereye aktarın ve içerisine şeker ilave edin.

Şeker eriyene kadar karıştırın.

Ardından kremayı ilave edip karıştırmaya devam edin.

Hafif kıvamlı bir sos elde ettiğinizde kenara ayırdığınız tavukları derili kısımları üste bakacak şekilde tencereye geri alın.

Üzerine öğütülmüş tane karabiber serptikten sonra 180 derece fırında 20 – 30 dakika daha üstü açık bir şekilde pişirin.

Üstü tamamen kızaran tavuklarınızı sosu ile beraber servis edin.